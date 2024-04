FIORENTINA FEMM., Finale C.Italia: biglietti disponibili

Fonte: figc.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sale l'attesa per la finale della Coppa Italia Femminile Frecciarossa, in programma venerdì 24 maggio (ore 21.30) allo stadio 'Dino Manuzzi' di Cesena. A sfidarsi saranno la Roma, che pochi giorni fa si è nuovamente laureata campione d'Italia e che giocherà la quarta finale consecutiva, e la Fiorentina, che tornerà a disputare l'atto decisivo della competizione a distanza di cinque anni.

Da oggi è possibile acquistare i biglietti per la finale presso le agenzie Vivaticket abilitate e sul sito figc.vivaticket.it. Il costo del biglietto intero è di 5 euro, mentre i biglietti ridotti al costo di 1 euro sono riservati alle ragazze e ai ragazzi fino ai 20 anni (nati dopo il 24 maggio 2004), agli Over 65 (nati prima del 24 maggio 1959), agli abbonati del Cesena F.C. (inserendo il codice dell'abbonamento) e agli studenti universitari iscritti all'anno accademico in corso (solo presso i punti vendita Vivaticket, presentando la tessera).

E con un biglietto ci sarà la possibilità di seguire non una, ma due partite: ai possessori del tagliando per la finale di Coppa Italia Frecciarossa sarà infatti garantito l'accesso anche allo stadio 'Paolo Mazza' di Ferrara, che martedì 4 giugno alle 18.15 ospiterà la sfida di qualificazione a EURO 2025 tra Italia e Norvegia. Sarà possibile ottenere il tagliando gratuito inserendo i propri dati anagrafici in fase di acquisto del biglietto della gara della Nazionale A e, nel campo codice sconto, il codice del sigillo fiscale (sequenza alfanumerica riportata sul biglietto).