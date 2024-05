SONCIN, Euro2025 fondamentale per il movimento

FirenzeViola.it

Il ct della Nazionale femminile Andrea Soncin ha parlato a margine della presentazione della Vivo Azzurro Tv: "Questa esperienza che sto vivendo è fantastica, noi cerchiamo di non parlare di calcio femminile ma di calcio giocato dalle ragazze. Ci sono sogni, emozioni e sacrifici, è una passione estrema dove la persona viene sempre prima del professionista. Si parla di rispetto prima ancora di organizzazione di gioco. I club stanno investendo tanto, stanno crescendo molto e si stanno avvicinando molti appassionati. Siamo ancora in ritardo rispetto ad altri paesi, ma ci stiamo avvicinando".

E ancora: "Come Nazionale abbiamo una grande responsabilità anche a livello di risultati perché sono sempre i risultati a spingere il movimento. Arrivare a Euro 2025 in Svizzera è fondamentale per trainare e trascinare il movimento. Le ragazze hanno ottenuto degli obiettivi importanti per la tutela e la crescita sportiva, la felicità nelle ragazze però si vive nel quotidiano, si vivono emozioni grandissime dopo ogni raduno. È una loro conquista che noi dobbiamo portare avanti e far emergere ancor di più”.