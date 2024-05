FIORENTINA FEMMINILE, Il pareggio con l'Inter vale la Champions

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"We are back" scrive la Fiorentina Femminile che festeggia così il ritorno in Champions League. La matematica è arrivata grazie al pareggio per 2-2 grazie alle reti di Severini e Boquete su rigore (quest'ultimo nel recupero) che hanno permesso la rimonta sull'Inter in doppio vantaggio con Magull su rigore nel primo tempo e con Bonfantini ad inizio ripresa. Nello spogliatoio delle viola è così scattata la festa ed ora, centrato il primo obiettivo, la Fiorentina può concentrarsi sulla finale di Coppa Italia.