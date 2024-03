DE LA FUENTE, Domani in campo con i valori di Barone

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il tecnico della Fiorentina femminile che domani scenderà in campo al Viola Park contro l'Inter, Sebastian De La Fuente, ai microfoni ufficiali del club parla di Joe Barone: "I ricordi del direttore sono tanti, sicuramente la sua importanza e l'affiancamento costante al settore femminile. Averci dato l'opportunità di un padiglione al Viola Park per il settore femminile, così come la vicinanza alla nostra squadra chiamando sempre dopo le partite.

Io lo conoscevo da poco ma ho conosciuto una persona sempre presente, positiva e vicina a noi: non è una cosa facile nel calcio. Ho parlato con le ragazze di come affrontare questa partita domani, che sarà come le altre nella Poule Scudetto. Poi dobbiamo cercare di portare in campo tutte le cose positive che ci ha lasciato Barone. L'Inter vorrà fare punti ma li vogliamo anche noi. Con il presidente Commisso e sua moglie sarà uno stimolo in più, Rocco ci è stato molto vicino in questi giorni ma durante tutto l'anno ci chiamava dopo le partite".