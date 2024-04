PRIMAVERA, Vittoria 5-0 sull'Arezzo. L'ultima con la Lazio

FirenzeViola.it

Il Derby Primavera della squadra femminile è tutto viola: la Fiorentina vince 5-0 sull’Arezzo e fa suo il match contro le cugine di regione. Prestazione da dieci in pagella per la squadra di Mister Melani che indirizza il match già alla mezz’ora con Bedini, brava a rientrare sul destro e a piazzarla sul secondo palo. Sono poi Mailia e Ciabini a sfruttare il doppio assist di Bossi per incrementare il vantaggio. Nella ripresa la chiudono definitivamente Pensante e Bedini, fissando il risultato sul 5-0.



Mancano adesso 90 minuti al termine del Campionato. La Viola ha dovuto abbandonare anzitempo le velleità di Final Four, ma ha trovato un miglioramento complessivo rispetto alla stagione precedente. Domenica al Viola Park ultimo atto della stagione con l’arrivo della Lazio: calcio di inizio ore 17.00.

RISULTATI

Lazio-Sampdoria 1-6Arezzo-Fiorentina 0-5Roma-Parma 4-1San Marino Academy-Milan 0-5Sassuolo-Inter 1-1Juventus-Verona 6-0

CLASSIFICA



49 Roma

44 Sassuolo

44 Milan

43 Inter

41 Juventus

35 Parma

32 Fiorentina

27 Sampdoria

18 Arezzo

17 Verona

8 San Marino Academy

4 Lazio