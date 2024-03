ROMULO, Osservatore per la Lazio? Mi piacerebbe. Sarri...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore di Fiorentina e Lazio Romulo, intervistato da Laziosiamonoi, ha toccato vari temi, tra cui l'avvicendamento tra Sarri e Tudor sulla panchina biancoceleste. Queste le sue parole sul tecnico toscano: "Sono un po' dispiaciuto, tutti sanno che io sono un fan di Sarri. Mi piaceva già dai tempi di Empoli, quando faceva giocare la squadra benissimo e poi ha fatto ancora meglio a Napoli. Ricordo le parole di Maradona nei suoi confronti, lui è un allenatore fantastico. Purtroppo le cose a Roma non sono andate come voleva lui, il calcio è così. Mi è dispiaciuto, sono un fan del suo lavoro, l'ho presa un po' male. Tudor? E' un allenatore fantastico, ha disputato una stagione perfetta a Verona, a me piace molto. Cambia tanto rispetto a Sarri: è molto più aggressivo. Spero di vedere una Lazio offensiva con gli esterni che attaccheranno dall'inizio alla fine, i difensori che daranno la base e aiuteranno i centrocampisti a dirigere la squadra. Secondo me andranno bene con questo modulo".

Sulla possibilità da parte della Lazio di acquistare calciatori dal Brasile

"Ogni anno escono tanti giocatori importanti. Adesso c'è un ragazzo straordinario, si chiama Steven ed è ancora giovanissimo, ma tutti i top club del mondo sono già su di lui. Io credo che la Lazio debba fare un lavoro diverso rispetto alle grandi d'Europa. Devono anticiparle puntando sul settore giovanile delle squadre brasiliane, magari avendo un appoggio qua in Brasile che li segue costantemente, tutti i giorni. In questo modo può emulare lo stesso lavoro fatto anni fa da società come Barcellona, Manchester City e Real Madrid. Loro osservavano i giovani, si accordavano con le squadre locali e non appena facevano 18 anni li portavano in Europa. Questo sarebbe l'ideale per la Lazio, perché se aspettano che crescano diventa impossibile competere con le big".

Un ritorno alla Lazio nel ruolo di osservatore?

"Sarebbe bello. Conoscendo la società, conoscendo i giocatori del luogo potrebbe essere una soluzione per rendere la Lazio ancora più forte. Sì, mi piacerebbe".