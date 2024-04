LIROLA, L'ex viola torna a disposizione di Di Francesco

FirenzeViola.it

Ripresa degli allenamenti e seduta pomeridiana alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per il Frosinone di Eusebio Di Francesco che dopo la vittoria di venerdì scorso contro la Salernitana ha iniziato a preparare la partita con l’Empoli, in programma per domenica allo stadio Castellani. Attivazione, esercitazioni tecnico tattiche e partita a tema, questo il programma odierno per i giallazzurri. Per quel che riguarda invece le condizioni fisiche di Stefano Turati, uscito a fine primo tempo nella gara contro la Salernitana, sono attese novità nel corso dei prossimi giorni.

Il portiere, che ha riportato un brutto taglio a una mano, si trova a Sassuolo per svolgere ulteriori visite, per capire se potrà rientrare in tempi brevi. Anche l'ex terzino della Fiorentina Pol Lirola ha lavorato in gruppo oggi ed è quindi recuperato