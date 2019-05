EX VIOLA GUIDI, L'EX MISTER DELLA PRIMAVERA VA IN SICILIA? La Sicula Leonzio è pronta a ripartire dopo l'annata griffata in panchina da Paolo Bianco prima e da Vincenzo Torrente poi. Proprio quest'ultimo ha già comunicato che il suo futuro non sarà in Sicilia, ed è per questo che il club... La Sicula Leonzio è pronta a ripartire dopo l'annata griffata in panchina da Paolo Bianco prima e da Vincenzo Torrente poi. Proprio quest'ultimo ha già comunicato che il suo futuro non sarà in Sicilia, ed è per questo che il club... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 9 Maggio 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi