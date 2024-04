TMW, Panchina viola '24/25: in rialzo le quote di Aquilani

FirenzeViola.it

Su TMW viene proposto un focus a proposito del "borsino" che riguarda la panchina della Fiorentina in vista della prossima stagione. Come riferito dal direttore della testata Niccolò Ceccarini, in queste ore sono in forte rialzo le quotazioni di Alberto Aquilani, attuale allenatore del Pisa, che sarebbe in vantaggio rispetto ad Alberto Gilardino e Ivan Juric: in suo favore c'è una dote di fiducia derivante dal suo periodo alla guida della Primavera viola. Peraltro sia con il presidente Commisso che, sopratuttto, con il ds Pradè c'è un rapporto forte.