UDINESE-ROMA, Le formazioni ufficiali del recupero

FirenzeViola.it

© foto di Alberto Fornasari

Alle ore 20:00 "fischio d'inizio" degli ultimi 18 minuti di Udinese-Roma, partita interotta lo scorso 14 aprile al minuto 72:30 quando Evan Ndicka, difensore dei giallorossi, ha accusato un malore che lo ha portato a dover abbandonare il terreno di gioco. Sarà anche un'occasione speciale per la squadra di casa, visto che è anche l'esordio sulla panchina bianconera per Fabio Cannavaro. Queste le formazioni che scenderanno in campo.

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ferreira, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca.

A disposizione: Silvestri, Padelli, Festy, Zarraga, Success, Davis, Tikvic, Brenner, Kabasele.

Allenatore: Cannavaro.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Angelino; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Azmoun; Abraham.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Llorente, Paredes, Sanches, Baldanzi, Kristensen, Bove, Zalewski, El Shaarawy.

Allenatore: De Rossi.