BOKSIC, Vlahovic può diventare come Haaland. Chiesa...

FirenzeViola.it

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante della Juventus, Alen Boksic, ha parlato anche di Dusan Vlahovic: "È un ottimo attaccante e ha soltanto 24 anni. Ha mostrato qualità tra Fiorentina e Juve. Dusan può diventare un top come Haaland. Ma i paragoni non mi piacciono mai. E comunque in Italia è più difficile segnare che in Inghilterra per un centravanti".

Su Chiesa: "Mi ricorda il papà, un attaccante che ho sfidato tante volte e del quale ero innamorato. Enrico era veloce, dribblava e aveva un gran tiro. Se non ha giocato nel Milan, nella Juve o nell’Inter è perché ai nostri tempi era più difficile vestire quelle maglie. Federico mi sembra una seconda punta che svaria come il padre: ha tutto per esplodere".