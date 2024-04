DUBBI SOSPESI

FirenzeViola.it

È passato quasi in secondo piano, l’aspetto arbitrale della debacle viola di ieri, anche perché nel dopo gara le voci registrate sono state quelle dei protagonisti. Mentre il fermo immagine dell’azione che ha portato Lookman al gol del 3-1 diventava in fretta virale e faceva il giro dei telefoni in campo l’Atalanta festeggiava una qualificazione alla finale di Coppa Italia che oggi fa particolarmente male a chi ha a cuore le vicende viola.

Anche perché nel corso dei 90 minuti di ieri, al netto delle difficoltà parse evidenti tanto quanto il divario tra le due formazioni, pure qualche episodio nel primo tempo era rimasto quantomeno indigesto. È il caso in particolare dell’uscita di Carnesecchi su Nico passata in cavalleria con il passare del tempo, e se la vicenda non è parsa così lampante quanto il frame che lascia più di un dubbio sul gol qualificazione dei nerazzurri certamente altri dubbi si aggiungono agli altri.

Gli stessi rimasti all’indomani della gara d’andata per un’espulsione di Scamacca che avrebbe certamente limitato il potenziale offensivo a disposizione di Gasperini, e gli stessi rimasti sospesi in assenza di un intervento dirigenziale che forse squadra e tecnico, per non parlare della tifoseria, avrebbero meritato. Un silenzio più pesante per chi avrebbe voluto sentire una società pronta a schierarsi di fronte al proprio gruppo che non determinante sul risultato finale che non sarebbe certo cambiato. Ma che ieri sera ha lasciato interdetti molti al pari di chi non si aspettava, a poco dai supplementari, un contropiede fatale come quello che è valso la finale di Roma all’Atalanta.