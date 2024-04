IMPALLOMENI, Gestione del gruppo: Italiano deludente

FirenzeViola.it

Intervenuto a TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni è tornato a parlare della sfida di ieri in Coppa Italia tra l'Atalanta e la Fiorentina. Ecco le sue valutazioni sulla prova dei viola, sconfitti per 4-1: "Italiano mi ha deluso ultimamente. Non era semplice in inferiorità numerica ma non puoi prendere gol in contropiede da una rimessa laterale. Col West Ham lo scorso anno ha perso nello stesso modo, almeno le preventive le devi mantenere, ha perso in maniera elementare e non ha imparato da errori precedenti. Un peccato perché Italiano ha fatto sempre bene, però c'è qualcosa che non mi torna nella gestione di un gruppo non da primissimi posti.

Gli errori del tecnico sono ripetitivi. A Lecce con un calcio d'angolo a favore prende gol ed esce dalla lotta Champions, a Empoli uguale. Non puoi concedere 60-70 metri agli avversari, però c'è qualcosa che non torna. Lo stimo tanto ma deve rivedersi".