MOVIOLA, La Penna, prova divisiva dell'arbitro

Atalanta-Fiorentina è stata anche gara da moviola, con alcune decisioni arbitrali che hanno generato polemiche sin da subito. Per questo è interessante leggere i giudizi di oggi anche sull'arbitro del match, Federico La Penna. Una direzione che ha diviso quella del fischietto romano, che sul Corriere dello Sport si prende 6, bene sul gol annullato all'Atalanta e sull'espulsione ineccepibile di Milenkovic, da valutare invece il contatto Carnesecchi-Nico Gonzalez a fine primo tempo ("Il portiere guarda sempre il pallone. Epperò nell’azione di uscita pesta prima il piede e poi tocca con il ginocchio la schiena di Nico Gonzalez, prima del pallone. Ok, non è rigore, ma se l’avesse dato non sarebbe stato tolto dal VAR").

Non è dello stesso parere invece la Nazione: il quotidiano locale boccia La Penna con 5: "Fa finire l’azione del 2-0, e lo cancella grazie anche all’intervento del Var per la giusta valutazione del pestone di Koopmeiners a Beltran. Non vede (veloce la dinamica) un altro pestone di Carnesecchi a Nico in area. Il Var non interviene. Non sempre centrato sulle valutazioni dei contatti, come nell’occasione del contropiede del 3-1". Infine, per Tuttosport, la prova di La Penna vale 7: " C’è il pestone di Koopmeiners su Beltran nell’azione del gol annullato a Scamacca (via Var), giusto il rosso a Milenkovic. Sfida spigolosa e nervosa, la gestisce bene".