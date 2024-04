CARO PRESIDENTE COMMISSO, NEL MERCATO ESTIVO LA FIORENTINA HA ACQUISTATO NZOLA E L'ATALANTA SCAMACCA. LA DIFFERENZA È SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI. ORA PUNTIAMO ALLA CONFERENCE MA SERVE UN PROGETTO AMBIZIOSO PER IL FUTURO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Niente finale di Coppa Italia. Niente Juve. Che maledizione. Potremmo giustificare la sconfitta contro l’Atalanta parlando di un arbitro modesto. La Penne non ci ha convinto. Possiamo dire che la Fiorentina è uscita dal campo a testa alta mettendoci cuore e grinta. Nonostante l’uomo in meno era riuscita addirittura a riaprire la sfida. Questo gruppo che verrà profondamente rinnovato in estate ha dei valori importanti. Anche dal punto di vista umano. Potremmo discutere certe scelte di Italiano discutibili. Forse si poteva essere più prudenti nel finale cercando di arrivare ai supplementari. Tutto vero.

Ma io preferisco fare un altro ragionamento. E mi rivolgo direttamente al Presidente Commisso. L’estate scorsa la Fiorentina ha acquistato Nzola (assente a Bergamo perché ormai fuori dal gruppo) pagandolo anche caro. Un’operazione fallimentare. Dal punto di vista economico e tecnico. L’Atalanta, invece, ha puntato su Scamacca (25 miliomi più bonus) che Italiano aveva chiesto dopo la partenza di Vlahovic già in un lontano mercato invernale. La differenza è sotto gli occhi di tutti. La Fiorentina deve avere uno Scamacca. Dovrà avere uno Scamacca se vuole crescere. Altrimenti tutto perde valore. Altrimenti poi non ti puoi lamentare se il Franchi non si riempie più, se la squadra dei delusi diventa ogni giorno più ricca.

Ora proviamo a vincere la Conference. Difficile, non impossibile. Poi il presidente Commisso dovrà spiegare alla città quale è il suo progetto. Questo vivacchiare non ci interessa. Non può interessare un imprenditore del suo valore. Basta parlare di bilanci, di Viola Park. Vogliamo un proprietario che abbia l’ambizione di riportare la Fiorentina contro i suoi competitor veri che non sono il Bologna o l’Atalanta ma la Roma, la Lazio, il Napoli. Ma intanto anche Atalanta e Bologna sono davanti a noi nel presente e nel futuro. Purtroppo la Coppa Italia è andata. Niente Juve. Niente rivincita di Avellino. Presidente Commisso aiutaci a sperare in un futuro diverso.