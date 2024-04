NAPOLI, Si raffredda la pista Italiano per la panchina

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Carlo Landoni, giornalista del Napoli, ai microfoni di Radio Crc ha parlato dell'attualità di casa azzurra: "Conte è una garanzia, lo dice il suo curriculum ed il suo modo di lavorare. Ha il suo carattere e vuole carta bianca. Da quello che so è in attesa, aspetta contatti col Milan che però non credo arriveranno ed aspetta anche la Juventus perché una parte della dirigenza lo vuole. Gasperini ha un contratto in essere con l’Atalanta e mi risulta che andrà avanti anche per la prossima stagione mentre la pista Italiano mi risulta si sia raffreddata”.