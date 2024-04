CERAVOLO, Italiano? Imprese con una rosa non di livello

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Franco Ceravolo, direttore sportivo. Di seguito, un estratto dell'intervista relativo in particolare a un giudizio di Ceravolo su Vincenzo Italiano: "In due stagioni ha portato due volte la Fiorentina in semifinali europee, potrebbe tornare in finale anche quest'anno, con un organico non di primo livello. È pronto per il salto in un club ancora più grande. L'ho seguito in tutto il suo percorso fin dalle serie minori, non lascia nulla al caso, è un sanguigno che farà ancora tanta strada".