AURIEMMA, Che colpe ha Italiano? La Viola è quello che è

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Ai microfoni di “Si gonfia la rete”, su Tele A, il giornalista Raffaele Auriemma ha parlato della partita di ieri tra Atalanta e Fiorentina, difendendo l’operato di Vincenzo Italiano: "Cosa doveva fare ieri. Italiano ha messo fuori Beltran e Belotti, ha messo un centrocampista ed un difensore. E' anche troppo quanto ha resistito contro l'Atalanta a Bergamo.

Vi segnalo anche Terracciano, ma è un portiere di prima fascia? Avete visto il primo gol? Volete dire che Italiano per forza che non va bene, e ditelo, poi quando però andrà in un'altra squadra e direte 'ah, ma quanto è bravo'. Gli allenatori vanno giudicati anche in base agli uomini che hanno a disposizione. Italiano non ha una squadra fortemente competitiva, ma anche stavolta è arrivato quasi in finale, se all'andata Carnesecchi non avesse fatto il prodigio avrebbe vinto 2 o 3 a 0 e sarebbe stata un'altra partita. Per me è un ottimo allenatore e lo vedrei bene a Napoli”.