FRANCHI, Col Club Brugge già 15mila biglietti venduti

Fonte: a cura di Alessandro Di Nardo

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nonostante la sconfitta in Coppa Italia contro l'Atalanta che ha precluso alla Fiorentina uno dei suoi obiettivi stagionali, continua a procedere a buon ritmo la prevendita dei biglietti in vista del match della prossima settimana contro il Club Brugge in Conference League.

Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, sono in tutto circa 15.000 (qualcosa meno) i tagliandi staccati al Franchi per la semifinale d'andata tra i viola e la formazione belga. L'obiettivo è quello di superare ampiamente quota 20.000 - ovvero il dato che era stato sfiorato nei quarti contro il Viktoria Plzen - e di riuscire a riempire quanto più possibile lo stadio, al netto della chiusura della Curva Ferrovia (il sold out verrebbe raggiunto in caso di 34.300 presenti).