DI GENNARO, Italiano ideale per Napoli, Sarri per Firenze

Vincenzo Italiano continua a essere un allenatore nel mirino del Napoli. L'ex viola Antonio Di Gennaro, attualmente opinionista televisivo, è intervenuto a Tmw Radio per dire la sua sul valzer delle panchine che potrebbe avviarsi a giugno: "Sarri non s'è lasciato benissimo con Napoli. Io credo che Firenze potrebbe essere un'opzione. Non so se senza Barone Italiano possa rivedere la sua posizione alla Fiorentina. Per il Napoli sarebbe un profilo giusto Italiano, anche perché non so se Conte ha l'idea di andare a Napoli".

E Allegri?

"Ho dei dubbi che rimanga. Per me vogliono fare una rivoluzione, anche sulla squadra e come proposta di gioco. Nell'ultimo periodo si è visto un passo indietro troppo forte rispetto ai mesi scorsi. Ho qualche dubbio. Il contratto è importante fino a un certo punto. Comunque devono decidere ora il tecnico del prossimo anno, perché le squadre si fanno ora. E poi bisogna capire se Allegri è ancora motivato".