CUADRADO, Ringrazia Gesù, valanga di insulti razzisti

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, MILENKOVIC RESTERÀ A FIRENZE: NON VA A CREMONA Milenkovic non partirà per Cremona. La Fiorentina, che lo aveva convocato nonostante non fosse partito per un'influenza (come anticipato da Firenzeviola ieri) non lo potrà avere a disposizione dunque per la semifinale. Se ieri infatti c'era la speranza... Milenkovic non partirà per Cremona. La Fiorentina, che lo aveva convocato nonostante non fosse partito per un'influenza (come anticipato da Firenzeviola ieri) non lo potrà avere a disposizione dunque per la semifinale. Se ieri infatti c'era la speranza... NOTIZIE DI FV RIALTI, RICORRONO TRE ANNI OGGI DALLA SUA SCOMPARSA Ricorrono oggi i tre anni dalla scomparsa di Alessandro - per tutti Ciccio - Rialti, decano del giornalismo fiorentino e firma storica del Corriere dello Sport. Nel novembre è stata inaugurata la targa nella Tribuna Stampa del Franchi a lui... Ricorrono oggi i tre anni dalla scomparsa di Alessandro - per tutti Ciccio - Rialti, decano del giornalismo fiorentino e firma storica del Corriere dello Sport. Nel novembre è stata inaugurata la targa nella Tribuna Stampa del Franchi a lui... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 05 aprile 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi