AG. BERTI, Il suo futuro sarà ancora a Cesena

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

"Ha disputato un grandissimo campionato, ha ripagato la grande fiducia che il direttore Artico e mister Toscano hanno riposto in lui. Ha qualità importanti, sarà bello vederlo in cadetteria con la squadra di cui è tifoso sin da bambino. A meno di offerte irrinunciabili per lui e per il Cesena, il suo futuro sarà in bianconero". Il procuratore Angelo Rea, socio dell’agenzia RS Management, ha parlato così di Tommaso Berti, ex centrocampista della Fiorentina e protagonista della promozione dei romagnoli in Serie B, ai microfoni di Tuttoc.com soffermandosi poi su altri suoi assistiti in terza serie.