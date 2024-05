SERIE A, Lazio ripresa da Dumfries: EL non matematica

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dumfries all'87' risponde a Kamada del 32': finisce così 1-1 la gara tra Inter e Lazio che è stata ad un passo dall'espugnare San Siro e rovinare la festa scudetto ai nerazzurri all'ultima in casa. Dopo un primo tempo di marca laziale in cui Castellanos in avvio si è visto annullare un gol dal Var, la ripresa è filata via senza grandi occasioni se non un tiro di Barella parato da Provedel fino al guizzo finale di Dumfries. La Lazio ha assaporato l'accesso all'Europa League matematico mentre restando a 60 punti e la Fiorentina a 54 con una partita in più da giocare dovrà fare almeno un punto o sperare che a Cagliari (e poi a Bergamo) i viola non vincano.

Con gli scontri diretti in parità infatti la Fiorentina per ora è avanti come gol generali. Ovviamente alla Lazio resterebbe la Conference in questo caso, così come le resta aperto anche il discorso Champions ma dipenderà dal risultato della Roma già stasera (già a 60) e dall'eventuale vittoria dell'Atalanta dell'EL a liberare un posto Champions.