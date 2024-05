UN GIOVEDÌ SERA IN SARDEGNA CON LA TESTA GIÀ IN GRECIA

FirenzeViola.it

Adesso è ufficiale, la partita tra Cagliari e Fiorentina, trentottesima e ultima giornata di Serie A (ma non per i viola, che avranno da giocare anche il recupero contro l'Atalanta il 2 giugno) sarà giocata giovedì sera alle ore 20:45 (QUI il programma completo). Questo per venire incontro alla richiesta dei gigliati, così che potranno beneficiare di cinque giorni per preparare al meglio la Finale di Atene del 29 maggio contro l'Olympiacos.

Ed è proprio a quella gara che, inevitabilmente, si è già posato il pensiero di molti tifosi e non solo. Lo stesso Vincenzo Italiano, come sottolineato nella conferenza stampa post partita contro il Napoli, avrebbe preferito andare a Cagliari con il campionato già in archivio e l'ottavo posto già in cassaforte. Magari avrebbe colto l'occasione per mettere in campo giocatori finiti fuori dai radar. I vari Infantino, Comuzzo e, perché no, qualche primavera. Invece Cagliari-Fiorentina sarà "partita vera", che i viola dovranno vincere se vorranno arrivare ad Atene con la certezza di rigiorare la Conference League almeno un altro anno, il terzo consecutivo.

L'ATALANTA PUO' REGALARE L'EUROPA LEAGUE? - E' una domanda che assale molti tifosi della Fiorentina, ma la riposta purtroppo è no. Infatti, stando al regolamento UEFA, se questa dovesse essere la classifica finale e l'Atalanta dovesse vincere l'Europa League libererebbe soltanto un posto in Champions per la Roma e ad andare in Europa League sarebbe soltanto la Lazio. La Fiorentina, invece, se vorrà arrivare nella seconda competizione europea dovrà farlo attraverso la rimonta sulla Lazio (0 punti dei biancocelesti contro il Sassuolo e 6 dei viola tra Cagliari e Atalanta) o, strada decisamente più praticabile, vincendo ad Atene il 29 maggio.