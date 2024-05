FINALMENTE LO NZOLA 2.0

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Le copertine ormai sono tutte per lui che, dopo un momento difficile dal punto di vista personale, è tornato con l'intenzione di essere quel giocatore utile e decisivo che non è riuscito ad essere finora. Una prima parte di campionato deludente, poi a gennaio la decisione di non partecipare alla Coppa d'Africa per aiutare la Fiorenitna. Che nel frattempo però ha puntato su Belotti che dall'arrivo gli ha tolto definitivamente la maglia da titolare. Il rientro del campione d'Africa Kouame ha fatto capire a Nzola di essere finito dietro anche all'ivoriano nelle scelte del tecnico e così il giocatore si è perso dietro a mille problemi che lo hanno tenuto fuori per la seconda metà di aprile e fatto saltare 4 gare tra campionato e Conference. Con il reintegro tra i convocati ha già fatto meglio di quanto fatto fino a questa seconda giovinezza: 1 gol e un rigore decisivi nei 22' minuti complessivi nel doppio confronto con il Brugge e un assist e una rete nelle tre gare di campionato giocate da titolare.

L'attaccante, complice un periodo non esaltante e di particolare forma di Belotti, ora mette in crisi Italiano nelle scelte visto che contro il Napoli, una sorta di prova di formazione anti Olympiacos, proprio l'angolano è partito titolare. Ad Atene probabilmente la maglia toccherà di nuovo al Gallo ma Nzola si è preso la sua rivincita, dimostrando di saper ancora essere decisivo o di saper comunque incidere sulle partite ed ha queste ultime tre gare, da titolare o in corsa, per dimostrarlo. D'altronde in ballo c'è anche il futuro perché se Belotti è in prestito secco dalla Roma, Nzola ha ancora tre anni di contratto ma la società deve ancora capire se ha superato l'esame viola (fin qui 7 gol e 5 assist in tre diverse competizioni). Mancano ancora tre partite e il parere vincolante di un nuovo allenatore ma l'impressione è che stavolta Nzola non si farà trovare impreparato.