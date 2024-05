TECNICO, DT E MERCATO: IL FUTURO PUÒ ATTENDERE (MA NON TROPPO)

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il futuro della Fiorentina deve ancora prendere forma ma sono tante le situazioni in bilico che Pradè, Ferrari e tutto il comparto dirigenziale della società viola dovranno prendere per ripartire la prossima stagione. È ancora tutto in ballo, perché negli uffici del Viola Park la scelta è stata quella di attendere la finale di Atene prima di prendere ogni decisione definitiva, anche se i primi casting stanno già andando avanti da settimane.

Situazione allenatore

Nel giorno in cui Maurizio Sarri scopre le sue carte e apre definitivamente ad un futuro sulla panchina della Fiorentina, le idee della dirigenza viola fin qui sono state però ben altre. Sempre in attesa di capire se il prossimo anno sarà Europa League, Conference League oppure nulla, la strategia è quella di provare a ripartire con un progetto giovane innanzitutto nel profilo dell'allenatore, magari provando a dare continuità all'impostazione tattica e tecnica data da Italiano in questi anni. Già, Italiano. Il futuro dell'allenatore ex Spezia è sempre più lontano da Firenze e la volontà è quella di fare un ultimo regalo alla piazza e poi salutare verso altri lidi dopo tre anni al cardiopalma anche se c'è chi spera ancora in un suo ripensamento e di poter ripartire proprio con lui in panchina e una squadra magari cambiata almeno nel 50-60%. Aquilani, Palladino e gli altri profili valutati fin qui per ora attendono.

Situazione direttore tecnico

Se l'addio di Nicolas Burdisso da Firenze non è in dubbio, lo è invece chi potrebbe sostituirlo al fianco di Pradè nella ricostruzione che attende la Fiorentina. Macia, Goretti e la soluzione interna Rubino: per ora è corsa a tre anche se sono molti i dirigenti che hanno già dato il loro assenso ad un eventuale trasferimento a Firenze. Di sicuro c'è che questa sarà probabilmente la prima scelta da prendere in vista della prossima stagione, quindi non è impossibile che l'annuncio del nuovo direttore tecnico sia il primo annuncio ufficiale dopo la finale di Atene.

Poi il mercato

A quel punto si aprirà il calciomercato della Fiorentina che si prospetta, anche qui, di grande rivoluzione. La punta centrale e il regista sono i primi due tasselli da inserire nel puzzle della squadra per la prossima stagione e non saranno due decisioni semplici, tra gli ormai quasi certi addii di Arthur e Belotti e il ritorno momentaneo di Amrabat. A questi due pezzi poi potrebbero essere aggiunti anche altri 4-5 titolari, perché dal portiere al trequartista passando per gli esterni sono tanti ad essere in bilico. Il futuro insomma può attendere, anche se non molto: la Fiorentina è tutta concentrata su Atene, ma dopo la finale si prospetta un'estate di grandi cambiamenti.