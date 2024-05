FIORENTINA FEMMINILE, Male a Roma: 5-0 giallorosso

Finisce male il campionato della Fiorentina Femminile che perde malamente a Roma contro le giallorosse già laureate campionesse d'Italia. Le viola di De La Fuente non scendono mai in campo ed escono sconfitte 5-0 con le reti di Minami, Troelsgaard, due volte Giacinti e Viens a chiudere il tabellino. In attesa della finale di Coppa Italia proprio tra le due squadre protagoniste quest'oggi al Tre Fontane, la classifica finale della poule Scudetto della Serie A femminile garantisce comunque la partecipazione alla prossima Champions League per la Fiorentina:

Roma 70 (Campione d'Italia)

Juventus 59

Fiorentina 42

Sassuolo 36

Inter 34