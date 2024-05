PREMIER, Titolo al City: tutti i verdetti

FirenzeViola.it

Si è conclusa oggi la Premier League che ha visto trionfare il Manchester City che, grazie al 3-1 al West Ham, è diventato campione d'Inghilterra per la decima volta (quarta consecutiva), restando sopra l'Arsenal che ha a sua volta vinto sull'Everton per 2-1. In Champions vanno anche Liverpool che ha battuto 2-0 il Wolverhampton e l'Aston Villa, quarto nonostante il sonoro ko per 5-0 in casa del Crystal Palace. In EL va il Tottenham che chiude quinto dopo il 3-0 in casa dello Sheffield United. Al momento è in EL anche il Chelsea con la vittoria per 2-1 sul Bournemouth ma il Manchester United, per ora fuori dalle Coppe europee non dovrebbe vincere la FA Cup altrimenti gli toglierebbe il posto e lo retrocederebbe in Conference. Che per il momento sarebbe del Newcastle. Giochi già fatti invece in zona retrocessione: vanno in Championship Luton, Burnley e il fanalino di coda Sheffield United.

Manchester City 91 (campione d'Inghilterra)

Arsenal 89 - Champions League

Liverpool 82 - Champions League

Aston Villa 68 - Champions League

Tottenham 66 - Europa League

Chelsea 63 - EL/Conference League (in EL se il Manchester United non vince l'FA Cup)

Newcastle 60 (Conference se il Manchester United non vince l'FA Cup)

Manchester United 60

West Ham 52

Crystal Palace 49

Bournemouth 48

Brighton 48

Fulham 47

Wolverhampton 46

Everton 40 *

Brentford 39

Nottingham Forest 32 **

Luton 26 (retrocesso in Championship)

Burnley 24 (retrocesso in Championship)

Sheffield United 16 (retrocesso in Championship)

* 8 punti di penalizzazione

** 4 punti di penalizzazione