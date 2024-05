CARESSA, Sarri a Firenze l'ideale ma Aquilani in pole

Fonte: dai nostri inviati Luciana Magistrato e Ludovico Mauro

Presente presso il cinema Astra di Firenze per la conferenza stampa della XXII edizione del Memorial Niccolò Galli, in programma il 24, 25 e 26 maggio presso ai campi sportivi della Floria Gafir e dell’U.S. Affrico, il giornalista di Sky Fabio Caressa - presente all'evento - ha parlato anche dei temi di attualità che riguardano la Fiorentina: "E' bello essere a questo evento, perché si tratta di un torneo intitolato a un bravo ragazzo come Niccolò e perché porta a un torneo giovanile".

Da dove ripartirà Sarri nella prossima stagione?

"Sento che per adesso lui parla di estero ma ci sono tante realtà in Italia che in questo momento avrebbero bisogno di lui. Parlare di calcio con Maurizio Sarri è splendido".

Come lo vedrebbe alla Fiorentina?

"Bene, sarebbe una bella avventura in virtù delle sue origini. Sarebbe anche una scelta in continuità rispetto a quella che è stata in questi anni l'idea di calcio di Vincenzo Italiano. Ma non solo la Fiorentina potrebbe avere bisogni lui: penso anche al Milan".

Che opinione ha del ciclo di Italiano?

"Arrivare in finale è già un grande successo: penso che il triennio di Italiano a Firenze sia stato molto buono e credo che il club debba mantenere lo stesso livello quando sarà tempo di scegliere un sostituto. Io penso che dopo un po' è giusto che un allenatore se ne vada, quando capisce che non può essere più funzionale. Italiano ha delle offerte e sta aspettando di capire quale sarà la più adeguata".

Palladino o Aquilani per il post Italiano?

"Sono due ottimi allenatori, con Aquilani che però ha il vantaggio di conoscere bene l'ambiente e Daniele Pradè, visto il suo grande lavoro nelle giovanili. Penso che Alberto sia al momento la soluzione in pole position per i viola ma anche Palladino sarebbe una bella idea, perché un professionista molto serio di cui tutti, da anni, mi parlano molto bene".