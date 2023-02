ITALIANO (S. STAMPA), Su Cabral decisione incredibile

Queste le dichiarazioni di Vincenzo Italiano in sala stampa dopo il 3-2 inferto allo Sporting Braga: "Inizialmente si stata complicando un po' il tutto, come al solito due tiri e due gol. Siamo stati bravi a fare subito gol con Mandragora e a ribaltarla, cosa che non ci riesce spesso. Superiamo questo turno con grande merito. Sono contento di come si sono espressi i ragazzi, ha lavorato bene anche chi è entrato".

Vi hanno spiegato l'episodio del gol annullato a Cabral?

"No, incredibile. C'è anche il fermo immagine: la palla ha superato la linea. È stata una lettura dell'arbitro, sbugiardando l'orologio e le immagini. Nessuno è riuscito a capire. Meno male che siamo stati bravi a fare gol, altrimenti sarebbe stata veramente curiosa la situazione".

Che sorteggio si aspetta domani? Spera di evitare qualcuno?

"Abbiamo visto le nostre potenziali avversarie, alcune sono di altissimo valore e insidiose di altre. Arrivati a questo turno, sono convinto che qualsiasi squadra avrà delle qualità. Adesso attendiamo domani, chiunque capiterà troverà una squadra che vorrà andare avanti. Il Braga era forte, senz'altro ha pesato l'espulsione dell'andata. Oggi si era messa in maniera complicata, siamo stati bravi a battere una signora squadra. Tutti possiamo essere fiduciosi".

Terzic è un esempio di come i giocatori debbano entrare in partita?

"L'ho abbracciato perché ero felicissimo di vedergli dare tutto raddrizzando una partita in quel momento difficoltosa. Complimenti a lui ma anche a Cabral e se mettiamo dentro questo spirito sempre è solo un valore aggiunto. Adesso ci aspettano quattro giorni di preparazione a una partita difficile contro una squadra, il Verona, che in casa si gioca qualcosa di importante. Ma noi siamo quelli che continuano a essere nelle coppe, vogliamo preparla bene e sfruttare gli eventuali episodi".

Terzic potrebbe essere spostato definitivamente a destra?

"Oggi è entrato Terzic a destra perché Dodo era ammonito e non potevamo rimanere in eventuale inferiorità numerica. Lui può giocare nel piede opposto, poi è normale avere la predisposizione a rientrare ed è una soluzione in più che possiamo anche avere. Ma oggi la scelta è ricaduta su Terzic perché non c'era Venuti".