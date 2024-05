FRANCHI, Ma che show la Fiesole: sciarpe e striscione

Colpo d’occhio d’eccezione al Franchi nell’immediato pre-gara di Fiorentina-Club Brugge: i tifosi della Fiesole, in particolare, hanno sollevato le sciarpe con i colori di Firenze e della società gigliata (esposte anche in tutti gli altri settori) messe in vendita prima del match mostrando al centro un lungo striscione con suscritto: “Que sera, sera… col cuore noi canterei, per sempre al tuo fianco la Fiesole sarà”, arricchito da una serie di fumogeni rossi. Attimi davvero emozionanti.