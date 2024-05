FOTO, ECCO "L'ANIMA VIOLA", LA PRIMA MAGLIA DELLA FIORENTINA PER LA STAGIONE 2024/25

La Fiorentina e Kappa presentano oggi la nuova maglia Kombat™ Pro per la stagione 2024-2025, versione Home, con un design classico che vuole rispecchiare il DNA dell’ACF Fiorentina. La texture è un all-over che si ripete sul fronte corpo, maniche e pannello posteriore creando un effetto a trame diagonali tono su tono, favorendo la visione dei riflessi di luce sulla maglia.

Sul retro-colletto, lato esterno, si trova la scritta FIORENTINA, sul lato interno del colletto, invece, continuano a campeggiare i 13 gigli: 12 in omaggio al dodicesimo uomo, uno di colore diverso per Davide Astori, l’indimenticato capitano. A livello tecnico, la divisa è ulteriormente perfezionata nei suoi tessuti ultraleggeri e nelle cuciture in Nylon stretch per garantire massimo comfort ed elasticità. La Tecnologia Hydroway Protection assicura alta traspirabilità e un rilascio efficace del calore corporeo.

Ogni dettaglio ed elemento di personalizzazione è studiato per annullare gli sfregamenti sulla pelle. Anche per la nuova stagione la Fiorentina sarà abbinata al brand Kappa, per quanto riguarda l’equipaggiamento tecnico-sportivo in campo, e ai marchi Robe di Kappa, K-Way, Superga, Briko e Sebago, per abbigliamento e calzature di rappresentanza. I prodotti a marchi del Gruppo BasicNet saranno indossati anche dalle giovanili della Fiorentina, maschili e femminili. La nuova maglia sarà in vendita da domani 17 maggio.

Ecco tutte le immagini, nei dettagli, delle nuove divise da gioco della Fiorentina, che verranno indossate già domani contro il Napoli (come anticipato da FirenzeViola.it).