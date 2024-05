TORNANO BELOTTI E BELTRAN DALL'INIZIO, DIETRO QUARTA E RANIERI

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L’ultima al Franchi per la certezza di un piazzamento europeo, ma anche per proseguire nell’avvicinamento alla finalissima di Atene. Contro il Napoli la Fiorentina cerca l’allungo decisivo in classifica nell’anticipo che apre la penultima giornata di campionato, contando il recupero che vedrà i viola di scena a Bergamo a inizio giugno verrebbe pure voglia di seguire con particolare attenzione quel che accadrà a San Siro nella sfida tra l’Inter e la Lazio (attualmente settima).

Anche per questo Italiano potrebbe rinunciare al turnover visto lunedì scorso contro il Monza, ritrovando molti degli interpreti della semifinale di ritorno di Conference a Bruges. Così davanti a Terracciano si potrebbe rivedere una difesa con Dodò e Biraghi terzini e con il duo Quarta-Ranieri al centro, mentre in mezzo il rientro di Bonaventura, accanto ad Arthur, è un’ipotesi. Davanti, oltre a Belotti, tornano dall’inizio Kouamè e Beltran con Nico a destra.

Assenze pesanti invece in casa Napoli, con Calzona orfano di Osimhen ma anche di Zielinski, Mario Rui e dell’ex Gollini. Così davanti a Meret tornano Rrahmani e Juan Jesus con Di Lorenzo e Olivera ai lati, mentre in mezzo Lobotka sarà sostenuto da Anguissa e Cajuste. Senza la punta nigeriana attacco sulle spalle di un altro ex come il Cholito Simeone con Kvaratskhelia e Politano (favorito su Ngonge) a completare il tridente.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-2-3-1) : Terracciano, Dodò, Ranieri, Quarta, Biraghi, Arthur, Bonaventura, Nico, Beltran, Kouamè, Belotti

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, Cajuste, Politano, Simeone, Kvaratskhelia