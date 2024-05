COR.SPORT, Ultima al Franchi per Italiano. Con emozione e vista Europa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Se la Fiorentina batte stasera il Napoli, l’obiettivo permanenza in Europa è raggiunto con l'ottavo posto, che garantirà la Conference League ai viola anche la stagione prossima. È ciò a cui punta Vincenzo Italiano, che questa sera, in assenza di stravolgimenti clamorosi, siederà per l'ultima volta sulla panchina del Franchi. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio, sottolineando come il tecnico siciliano voglia assolutamente dare un'ultima gioia al mondo Fiorentina, lasciando la squadra nelle coppe europee, in attesa del grande appuntamento di Atene del 29 maggio.

Fiorentina-Napoli sarà quindi l’ultima del tecnico ex Spezia sulla panchina di sinistra del Franchi, quella più vicina alla Curva Fiesole, lì dove ha avuto modo di questionare più di una volta con qualche tifoso ipercritico e tracimante nelle 80 partite disputate a Firenze delle 158 totali finora alla guida della squadra viola. E davanti alla Curva Fiesole, l’emozione ci sarà. Anche per uno come lui che le emozioni tende abbastanza bene a nasconderle, sebbene poi non faccia alcuna difficoltà ad ammetterle.