FOTO, Tra birra e cori: i tifosi del Brugge in giro per Firenze

Fra poche ore si sfideranno Fiorentina e Club Brugge al Franchi per la semifinale di andata di Conference League. I tifosi belgi giunti nel capoluogo toscano sono molti e riempiranno il settore ospiti questa sera. Nel frattempo, come mostrato da alcuni tweet dall'account ufficiale del Club Brugge su Twitter, gli stessi supporters si stanno godendo la città, soprattutto nei bar del centro. Invece stamani la squadra ha passato qualche ora in tranquillità passeggiando per il Parco delle Cascine