DANI ALVES, Uscito dal carcere: pagata cauzione da 1 mln

Dani Alves è appena uscito dal carcere. Come riporta La Vanguardia, i legali del brasiliano hanno depositato in queste ore il milione di euro di cauzione previsto dalla Audiencia de Barcelona e appena pochi minuti fa è arrivata quindi la scarcerazione dalla struttura di Brians 2. Un vero e proprio evento mediatico, seguito con massima attenzione dalla testate catalane, spagnole e brasiliane, che almeno per adesso vedrà l'ex Juve e Barcellona in libertà provvisoria.