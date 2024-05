LIVE FV, HELLAS-FIORENTINA 1-1: FINE PRIMO TEMPO

Fonte: Cronaca a cura di Giacomo A. Galassi

--- INTERVALLO ---

45' +' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Al gol di Lazovic ha risposto Castrovilli: si va negli spogliatoi sull'1-1.

45' - Assegnato un minuto di recupero.

42' - Gran gol del fantastista della Fiorentina che ritorna alla rete dopo quasi un anno e festeggia dedicandola al figlio nato qualche mese fa. Castrovilli sfrutta un passaggio di Nzola, supera Centonze e in area mantiene la calma, caricando il sinistro e scaricando in rete un bolide sul quale Montipò non può nulla: è di nuovo in parità al Bentegodi!

42' - GOOOOOOOLLLLL!!! GOOOOOLLLL!!!! SEGNA CASTROVILLI!!!

38' - Bonazzoli calcia addosso a Christensen! Libero in area, il piattone dell'attaccante dell'Hellas viene bloccato facilmente dal portiere viola, ma ha avuto una grande occasione per segnare.

35' - Con i pugni Christensen allontana un corner, poi pregevole disimpegno di Parisi su Lazovic.

31' - Ikoné si mangia un altro gol! Grande spizzata di Nzola che libera a tu per tu con Montipò l'esterno viola: in caduta ci prova con il sinistro che però sbatte sul portiere avversario, autore di un'altra parata decisiva.

29' - PALO DI CASTROVILLI! Destro rasoterra dal limite dell'area sinistro che si stampa sul legno al fianco di Montipò. Sfortunata la Fiorentina in questo primo tempo.

27' - Lazovic pericoloso con un mancino centrale, bloccato facilmente da Christensen.

22' - La Fiorentina continua a spingere e sembra essersi messa alle spalle il pasticcio difensivo che ha portato al gol dell'Hellas, ma un altro colpo di testa di Milenkovic termina fuori.

18' - Altra occasione per la Fiorentina, stavolta è Barak a provarci di testa ma non angola troppo e Montipò salva i suoi. La Viola deve sfruttare queste occasioni...

16' - Ikoné non calcia da due passi! Liberato in area da Nzola, Ikoné cincischia e prova il passaggio all'indietro per Barak, anticipato dalla difesa.

15' - Ancora pericoloso l'Hellas con Bonazzoli che in spaccata non centra la porta.

14' - GOL DELL'HELLAS VERONA. NON SBAGLIA LAZOVIC.

13' - CHE PASTICCIO DI CHRISTENSEN! Il portiere viola non fa suo un pallone tranquillissimo, coperto da Ranieri: se lo lascia sfuggirre e poi stende Noslin provando a recuperare. CALCIO DI RIGORE PER L'HELLAS VERONA.

11' - Nzola sbaglia a tu per tu con Montipò! Per fortuna dell'attaccante viene ravveduta una posizione di fuorigioco che sembrava esserci, ma Nzola aveva calciato addosso al portiere avversario da due passi.

9' - Primo tiro della partita ad opera di Castrovilli che si incunea al centro e calcia con il destro: palla deviata e lentamente tra le braccia di Montipò.

8' - Ikoné si mangia un contropiede 4 contro 4 regalando palla alla difesa invece di servire per bene i compagni che si erano liberati. Era una buona occasione per la Fiorentina, creata perché l'Hellas attacca con tanti elementi.

4' - Primo pericolo in area per la Fiorentina, con Ranieri che respinge di testa un cross a centro area.

2' - Grande clima sugli spalti, dove il gemellaggio si sente e lo dimostra anche uno striscione dei tifosi della Fiorentina con su scritto: "Forza Verona!". In campo le squadre hanno iniziato provando a studiarsi.

0' - VIA! SI PARTE AL BENTEGODI! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, quest'oggi in campo con la quarta maglia.

È tutto pronto al Bentegodi per Hellas Verona-Fiorentina, gara valida per la 35esima giornata di Serie A. Una partita complicata per la Fiorentina che dovrà gestire le energie in vista del ritorno della semifinale di Conference League in programma mercoledì. Davanti ci sarà una squadra, l'Hellas, che spera con una vittoria di garantirsi la permanenza in Serie A la prossima stagione, dopo un'annata molto complicata gestita però bene dal tecnico Baroni. La Fiorentina con una vittoria potrebbe avvicinare ulteriormente le posizioni europee ma lo dovrà fare con diverse seconde linee. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Coppola, Magnani, Lazovic; Vinagre, Serdar; Noslin, Folorunsho, Duda; Bonazzoli. Allenatore: Marco Baroni.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Duncan; Ikoné, Barak, Castrovilli; Nzola. Allenatore: Vincenzo Italiano.