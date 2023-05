IN TANTI ALLA PRIMA FINALE, ITALIANO SI AFFIDA ALL'ESPERIENZA DEI SUOI FEDELISSIMI

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Quella di domani sarà la finale di Coppa Italia numero undici per la Fiorentina, che torna a giocare all'Olimpico per l'atto finale della competizione dopo ben 9 anni, dal tristemente noto Napoli-Fiorentina, caratterizzato dai brutti episodi verificatosi al di fuori dello Stadio. Ad oggi la squadra Viola è a 6 vittorie su 10 finali e l'augurio è che il bottino possa aumentare a 7 su 11.

Se però la squadra viola non è alla prima finale della sua storia, per tanti giocatori nella sua rosa invece lo sarà. Abbiamo già parlato dei giocatori della Fiorentina che hanno già disputato una finale in carriera (QUI L'APPROFONDIMENTO), ma tanti tra le fila di Italiano non ne hanno mai disputata una. Nello specifico, al di là delle scelte che farà l'allenatore, per Terracciano, Cerofolini, Vannucchi, Venuti, Igor, Ranieri, Terzic, Kayode, Castrovilli, Duncan, Bianco, Barak, Sottil, Saponara, Cabral e Kouame sarà la prima volta in una finale. A maggior ragione sarà importante l'esperienza di giocatori come Bonaventura, Quarta e Dodó che ne hanno giocate e vinte diverse anche di recente. Senz'altro Italiano terrà conto anche di questi fattori nel momento in cui comunicherà l'11 titolare che scenderà in campo domani sera.

Dall'altra parte c'è l'Inter, con tanti giocatori tra i titolari che hanno già tante finali alle spalle. Basti solo pensare che lo scorso anno i nerazzurri giocarono la finale di Coppa Italia, vincendo, contro la Juventus e dunque tanti della rosa attuale hanno alle spalle anche questa esperienza vincente. Da sottolineare inoltre che Simone Inzaghi nella sua esperienza da allenatore ha già sollevato 2 Coppe Italia, 4 Supercoppe italiane, 2 Coppe Italia primavera e 1 Supercoppa italiana primavera. Servirà senz'altro una Fiorentina attenta per fronteggiare questa Inter.