30 E LODE: TUTTE LE FINALI DEI VIOLA AL SERVIZIO DI ITALIANO

Non dategli di principianti. Potrebbero offendersi e avrebbero pure ragione a farlo. Se la finale di Coppa Italia che la Fiorentina ha centrato ieri sera a distanza di nove anni dall’ultima volta sarà il primo ultimo atto che mette in palio un trofeo sia per Rocco Commisso che per Vincenzo Italiano (che tuttavia, nel suoi trascorsi in panchina, ha sempre vinto le finali playoff in D con l’Arzignano, in C con il Trapani e in B con lo Spezia), lo stesso non si può dire per i giocatori viola, alcuni dei quali nelle esperienze precedenti a Firenze possono vantare un numero di finali giocate davvero ragguardevoli.

A conti fatti sono in tutto trenta le finalissime disputate da Biraghi e compagni (tra Coppe nazionali, Supercoppe e trofei vinti o persi per questione di centimetri con la propria Nazionale). E se tra gli italiani solo Bonaventura (tre ultimi atti con il Milan), Biraghi (in Europa League con l’Inter) e Mandragora (in Coppa Italia con la Juventus, anche se finì in tribuna) possono dire di aver sfiorato (o sollevato) una Coppa, tra i giocatori stranieri i numeri sono davvero molto più alti.

Primatisti in assoluto sono Martinez Quarta e Dodo (il primo con il River Plate, il secondo con lo Shakhtar) che hanno vissuto sulla propria pelle sei finali a testa, seguiti poi da Jovic (quattro finali tra Eintracht e Real Madrid), Amrabat (tre con la maglia del Feyenoord), Gonzalez e Ikoné (il primo due ma solo con l’Argentina, il secondo due con Psg e Lille) oltre ad una a testa per Brekalo (con la Dinamo Zagabria) e Milenkovic (con il Partizan). Tanta esperienza, dunque, che Italiano spera di poter sfruttare in vista non solo del 24 maggio - data della finalissima contro l’Inter a Roma - ma anche per il prosieguo del cammino europeo.

Giacomo Bonaventura

2015/16 Milan (Coppa Italia)

2016 Milan (Supercoppa italiana) > vinta

2017/18 Milan (Coppa Italia)

Rolando Mandragora

2016/17 Juventus (Coppa Italia) > vinta

Cristiano Biraghi

2019/20 Inter (Europa League)

Nikola Milenkovic

2016/17 Partizan (Coppa di Serbia) > vinta

Lucas Martinez Quarta

2015/16 River Plate (Coppa d'Argentina) > vinta

2017/18 River Plate (Copa Libertadores) > vinta

2018 River Plate (Supercopa Argentina) > vinta

2018/19 River Plate (Coppa d'Argentina) > vinta

2018/19 River Plate (Recopa sudamericana) > vinta

2020/21 Argentina (Copa America) > vinta

Dodo

2017/18 Shakhtar (Coppa d'Ucraina) > vinta

2019/20 Shakhtar (Coppa d'Ucraina)

2020 Shakhtar (Supercoppa ucraina)

2020/21 Shakhtar (Coppa d'Ucraina)

2021 Shakhtar (Supercoppa ucraina)

2021/22 Shakhtar (Supercoppa d'Ucraina) > vinta

Sofyan Amrabat

2017/18 Feyenoord (Coppa d'Olanda) > vinta

2018 Feyenoord (Supercoppa olandese) > vinta

2019 Feyenoord (Supercoppa olandese) > vinta

Nicolas Gonzalez

2020/21 Argentina (Copa America) > vinta

2021/22 Argentina (Coppa dei Campioni Conmebol-Uefa) > vinta

Josip Brekalo

2015/16 Dinamo Zagabria (Coppa di Croazia) > vinta

Jonathan Ikoné

2016/17 Psg (Coppa di Lega francese) > vinta

2022 Lille (Supercoppa francese) > vinta

Luka Jovic

2017/18 Eintracht (Coppa di Germania) > vinta

2019/20 Real Madrid (Supercoppa spagnola) > vinta

2021/22 Real Madrid (Supercoppa spagnola) > vinta

2021/22 Real Madrid (Champions League) > vinta