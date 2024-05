FORM. UFFICIALI, AMPIO TURNOVER. OK CASTROVILLI, C'È NZOLA DAVANTI

FirenzeViola.it

Tanti cambi per la Fiorentina che scenderà in campo a Verona. Italiano schiera numerose seconde linee visto il doppio impegno di Conference League contro il Club Brugge. Spazio dunque per Christensen ma anche per Faraoni, Castrovilli e Parisi. Queste le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Fiorentina, gara in programma alle ore 15 al Bentegodi.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Coppola, Magnani, Lazovic; Vinagre, Serdar; Noslin, Folorunsho, Duda; Bonazzoli. Allenatore: Marco Baroni.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Duncan; Ikoné, Barak, Castrovilli; Nzola. Allenatore: Vincenzo Italiano.