MILINKOVIC-SAVIC, Ci è mancato il gol nel primo tempo

Intervistato ai microfoni di SkySport l'estremo difensore del Torino Vanja Milinkovic-Savic ha parlato così della sfida che il suo Torino ha perso al Franchi contro la Fiorentina 1-0: "Qualcuno ha detto che manca continuità di risultati, ma negli ultimi due mesi l’abbiamo avuta. Non so dire cosa manchi, perché da dietro io vedo una squadra tosta che mette in difficoltà tutti. Non saprei come risolvere questo problema. Abbiamo fatto un bel primo tempo, peccato non essere riusciti a segnare al momento giusto. Probabilmente sia fisicamente che mentalmente siamo calati nella seconda frazione.

Non perdevamo da quasi due mesi. Quella era la continuità, oggi era da sboccare nel primo tempo. Può darsi che sia mancato quello. Magari finiva 0-1 o 1-1, ma davi continuità contro una squadra importante come la Fiorentina".