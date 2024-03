MILAN, Niente di grave per Kjaer: a disposizione coi viola

Sospiro di sollievo in casa Milan dopo l'esito degli esami svolti dal difensore Simon Kjaer. Nel match di ieri tra Danimarca e Svizzera, infatti, il giocatore - prossimo avversario della Fiorentina - aveva accusato un problema muscolare che lo aveva costretto all'uscita dal campo anticipata. Dagli accertamenti effettutati oggi, tuttavia, è emerso come il danese non abbia subito alcun tipo di lesione e, dunque, sabato dovrebbe essere tranquillamente a disposizione di mister Stefano Pioli.