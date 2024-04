KOUBEK, Difesa punto di forza. Pronti per Firenze

Dopo l'importante vittoria in campionato contro lo Slavia Praga per 1:0, il tecnico del Viktoria Plzen, avversario della Fiorentina in Conference League, Miroslav Koubek ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole, come riportate dal sito ufficiale del club ceco, in vista anche della sfida in vista contro i viola.

Può essere un fattore positivo il giorno in più di riposo rispetto ai viola per la sfida di giovedì?

"Certo che sì, nonostante la trasferta, anche se ne abbiamo fatte di peggiori come in Kazakistan, la distanza è breve e saremo lì in un attimo, non c'è nessun ostacolo".

Dal punto di vista tattico è stata la miglior prestazione della squadra sotto la tua guida quella contro lo Slavia?

"Non posso dire se sia stata la partita migliore. La nostra difesa è molto funzionale in queste partite decisive. Abbiamo una squadra giovane ed è fantastico che possano prepararsi così bene per le partite più importanti. Ci sono molti giocatori qui che non hanno giocato a queste partite l'anno scorso".