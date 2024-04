ITALIANO (S. STAMPA), Per Nzola problemi familiari

Fonte: dal Franchi - Giacomo A. Galassi

In conferenza stampa Vincenzo Italiano commenta la vittoria contro il Sassuolo: "La soddisfazione più grande è stata ripartire dopo una delusione che ci ha rresi molto tristi. Avevamo bisogno di una vittoria per preparare bene la partita col Burges, sono contento della prestazione degli esterni e di Barak: abbiamo fatto ciò che dovevamo perché volevamo una vittoria. Sono molto contento".

Ennesimo gol di testa.

"Soprattutto il gol di Gonzalez sono gol che dobbiamo ricercare sempre di più, con l'esterrno che va a chiudere sui cross dall'altra parte. Nel primo tempo non siamo riusciti a sfruttarlo bene, nel secondo sì. Sono contento del primato dei gol di testa, basti pensare a Quarta che dal punto di vista dei gol sta facendo una stagione straordinaria. Sono soddisfatto veramente di tutti".

Preso anche un altro palo oggi, tanta sfortuna in stagione.

"Sono stagioni e periodi che succedono, ripenso anche a tutti i rigori sbagliati... Sono errrori che non ci hanno permesso di starer là in alto anche se possiamo ancora salire spingendo. Con meno paura dal dischetto potevamo avere qualche punto in più ma ora concentriamoci sulla Conference perché siamo stati bravi a pensare sempre al domani. Il Brugge è una squadra tosta e ha battuto il Genk, l'abbiamo vista. Da domani con il sorriso dobbiamo prreparare al meglio questa partita: ci teniamo tanto, per tutti. Da Pradè a Commisso".

Cosa succede a Nzola?

"In programma c'era di fargli fare l'ultima mezzora e gli ultimi venti minuti e così è stato. Speravo riuscisse a far gol ma in questo momento anche per lui c'è questa maledizione ma lo vedo molto migliorato dal problemi che ha avuto. Lo avremo in condizione ottimale per giovedì. Nzola ha avuto qualche problema dal punto di vista familiare, da martedì sarà con il gruppo e speriamo di averlo con noi".

Il Club Brugge?

"Sto iniziando a vedere il percorso in Conference ed è stato importante. Hanno battuto un Salonicco di buon livello, è una squadra pericolosa. Sono giovani e organizzati: si stanno giocando il titolo in Belgio quindi sarà una partita complicata. Ci teniamo come loro a passare il turno".,5