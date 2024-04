REP.FI., Viola col piglio giusto, senza cali. Tutto fila liscio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Una vittoria in scioltezza, con una cinquina rifilata a un Sassuolo non certo irresistibile e preda degli incubi da zona retrocessione, si legge su la Repubblica (ed. Firenze) a proposito del successo della Fiorentina di ieri sera. Ma quello che contava per Vincenzo Italiano e la sua squadra era vincere e farlo in maniera convincente. Senza incertezze, senza cali di concentrazione, senza specchiarsi troppo nella manifesta superiorità tecnica palesata al Franchi. Tutto secondo i piani e dopo un ko come quello di Bergamo, non era scontato offrire una prestazione che a livello mentale poteva essere anche meno brillante.

La Fiorentina è ripartita col piglio giusto, dimostrando di aver voltato pagina dopo Bergamo. Tutto fila liscio, con una gran prova di Sottil e una gestione dei cambi funzionale e redditizia. Un successo con un Sassuolo spento, schiacciato dalla superiorità dei viola. E da un approccio giusto da parte della Fiorentina. La squadra di Ballardini? Praticamente non pervenuta. Archiviare e ripartire: tenere il meglio per pensare alla semifinale di Conference. Giovedì sarà tutta un’altra storia - conclude il quotidiano -.