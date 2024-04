BENTORNATO NICO. ORECCHIE TAPPATE PER RILANCIARSI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sprazzi di Nico Gonzalez al Franchi nella goleada della Fiorentina contro il Sassuolo. L'argentino è tornato a fare una cosa che nel 2024 gli è riuscita molto poco, infilare il pallone in rete e farlo due volte nella stessa partita: l'ultima doppietta risaliva al 31 agosto 2023, preliminare di Conference League col Rapid Vienna e accesso ai gironi conquistato proprio grazie ai due gol (uno su rigore) di Nico, chiamato a tornare leader nel momento più importante della stagione. Un'altra doppietta del classe '97 regalò la finale di Conference League nella magica serata di Basilea la scorsa stagione, ora contro il Brugge ci sarà bisogno di un Nico a quei livelli, visti troppo poco spesso a Firenze nonostante le attese e la cifra sborsata dalla Fiorentina per strapparlo allo Stoccarda tre anni fa.

Simbolo di questa Fiorentina

Nico Gonzalez non sarà il leader indiscusso di questa squadra, ma sicuramente il simbolo della proprietà Commisso e del ciclo Italiano andato di pari passo con l'arrivo dell'argentino nell'estate del 2021. L'elemento fondamentale mancato fin qui al giocatore cresciuto nell'Argentinos Juniors è stata proprio quella continuità che il proprio tecnico gli chiede, e che gli ha visto trovare in un 2023 con grandi numeri. Il nuovo anno non è cominciato come tutti si aspettavano ma la doppietta contro il Sassuolo potrebbe rilanciarlo proprio quando più ce n'è bisogno. E quelle mani alle orecchie messe nell'esultanza del gol, accompagnate al sorriso, dimostrano la volontà di andare avanti non dando ascolto alle critiche

Il futuro può attendere

A fine stagione poi sarà tempo di tirare le fila dopo questi tre anni sulle sponde dell'Arno. Sebbene in questa stagione Nico abbia firmato e festeggiato il rinnovo fino al 2028, radio mercato racconta come la sua permanenza a Firenze anche il prossimo anno sia tutt'altro che scontata. Le sirene dalla Premier continuano a suonare pericolose e l'argentino vorrà capire soprattutto le ambizioni del nuovo corso che partirà in estate. In questo senso, diventerà molto importante anche la scelta del nuovo allenatore dopo che con Italiano si era instaurato un rapporto speciale un po' logorato nelle ultime settimane. Il futuro di Nico comunque può attendere: c'è un'altra finale da conquistare a suon di doppiette, per poi poter alzare ancora l'asticella delle ambizioni e proseguire insieme nella crescita.