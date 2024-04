FirenzeViola.it

© foto di MATTEO PAPINI

Riprenderanno oggi i lavori per i calciatori del Verona, guidati da mister Baroni in quel di Castelnuovo del Garda, in vista della prossima gara contro la Fiorentina. Allenamento fissato per questo pomeriggio, come sempre, a porte chiuse per i gialloblù. Lo riporta CalcioHellas.it.