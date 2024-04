FIORENTINA, Ecco il programma di oggi in casa viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Dopo la rotonda vittoria per 5-1 ai danni del Sassuolo, Vincenzo Italiano concede qualche ora di recupero alla Fiorentina. I viola infatti non scenderanno in campo oggi, ma riprenderanno le sedute di allenamento a partire da domani, quando cominceranno a preparare il match col Brugge, in programma giovedì al Franchi alle 21 e valido per la semifinale d'andata di Conference League. Lunedì di riposo dunque per la squadra di Italiano.