FIORENTINA-SASSUOLO, Show al Franchi: finisce 5-1

Serata di festa per la Fiorentina che ha la meglio del Sassuolo con un roboante 5-1 che non ammette repliche. Contro una squadra ormai alla deriva, i ragazzi di Italiano hanno vita facile grazie ad una super prestazione soprattutto di Sottil, autore di un gol e due assist ed uscito tra gli applausi del Franchi.

Le altre marcature sono di Quarta e Barak oltre alla doppietta di Nico Gonzalez entrando dalla panchina e mattatore del secondo tempo. A nulla è servito il gol della bandiera di Thorstvedt per i neroverdi, apparsi davvero poca cosa e relegati al penultimo posto in Serie A. La Fiorentina porta a casa tre punti che possono far sperare nell'ottavo posto: i viola hanno infatti agganciato il Napoli in classifica a 50 punti e ora possono concentrarsi sul delicato impegno contro il Club Brugge in Conference League.