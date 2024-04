MCGINN, Siamo noi i favoriti per la Conference League

FirenzeViola.it

© foto di Gaetano Mocciaro

Intervistato da Sky Sport, il centrocampista dell'Aston Villa John McGinn, capitano della squadra di Emery, non si è nascosto: "Manchiamo nel calcio europeo da tanti anni. Siamo entrati in Conference League da favoriti e considerati da tutti come i più forti. Dobbiamo accettarlo e non possiamo nasconderci. Probabilmente siamo i favoriti, è un grande obiettivo e faremo di tutto per vincere. Le leggende che hanno giocato nel 1982 la finale di Coppa dei Campioni sono sempre al Villa Park. Ci godiamo il fatto di poter essere ricordati anche noi"